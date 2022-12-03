В области Абай замёрзли на улице супруги и их маленький внук

Находясь в гостях, они вышли на мороз.



В области Абай на улице насмерть замёрзли супруги их трёхлетний внук, сообщает ABAI NEWS.



Трагедия произошла в селе Теристанбалы Жарминского района. Молодая семья оставила ребёнка у родителей, которые взяли внука с собой в гости.



По данным портала, находясь в гостях, женщина встала из-за стола и вышла на улицу, где был сильный мороз. Чуть позже следом за ней вышел муж, взяв маленького внука.



"Доподлинно неизвестно, из-за чего люди поспешили на улицу в лютый мороз. Сначала женщина упала и замёрзла, а потом её муж. По словам местных жителей, трёхлетний ребёнок истошно кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти", – пишет издание.



В районном отделе полиции Жарминского района этот факт подтвердили. Семью уже похоронили.



С наступлением холодов в регионе участились случаи обморожения людей. По данным станции скорой медицинской помощи, обморожения получили девять человек, из них шестеро – в Семее. Обморожения получили в том числе годовалый малыш и пятилетний ребёнок.