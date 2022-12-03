В области Абай замёрзли на улице супруги и их маленький внук

В области Абай на улице насмерть замёрзли супруги их трёхлетний внук, сообщает ABAI NEWS.
Трагедия произошла в селе Теристанбалы Жарминского района. Молодая семья оставила ребёнка у родителей, которые взяли внука с собой в гости.
По данным портала, находясь в гостях, женщина встала из-за стола и вышла на улицу, где был сильный мороз. Чуть позже следом за ней вышел муж, взяв маленького внука.
"Доподлинно неизвестно, из-за чего люди поспешили на улицу в лютый мороз. Сначала женщина упала и замёрзла, а потом её муж. По словам местных жителей, трёхлетний ребёнок истошно кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти", – пишет издание.
В районном отделе полиции Жарминского района этот факт подтвердили. Семью уже похоронили.
С наступлением холодов в регионе участились случаи обморожения людей. По данным станции скорой медицинской помощи, обморожения получили девять человек, из них шестеро – в Семее. Обморожения получили в том числе годовалый малыш и пятилетний ребёнок.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz