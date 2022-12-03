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В области Абай замёрзли на улице супруги и их маленький внук

Просмотров:438 Опубликовано: Сегодня, 09:05
В области Абай замёрзли на улице супруги и их маленький внук
Иллюстративное фото
Находясь в гостях, они вышли на мороз.

В области Абай на улице насмерть замёрзли супруги их трёхлетний внук, сообщает ABAI NEWS.

Трагедия произошла в селе Теристанбалы Жарминского района. Молодая семья оставила ребёнка у родителей, которые взяли внука с собой в гости.

По данным портала, находясь в гостях, женщина встала из-за стола и вышла на улицу, где был сильный мороз. Чуть позже следом за ней вышел муж, взяв маленького внука. 

"Доподлинно неизвестно, из-за чего люди поспешили на улицу в лютый мороз. Сначала женщина упала и замёрзла, а потом её муж. По словам местных жителей, трёхлетний ребёнок истошно кричал, замерзая на улице, но его тоже не удалось спасти", – пишет издание. 

В районном отделе полиции Жарминского района этот факт подтвердили. Семью уже похоронили. 

С наступлением холодов в регионе участились случаи обморожения людей. По данным станции скорой медицинской помощи, обморожения получили девять человек, из них шестеро – в Семее. Обморожения получили в том числе годовалый малыш и пятилетний ребёнок. 


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 12:52
Ребёнок истошно кричал - а,что, выйти из дома и посмотреть что случилось не бывает?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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