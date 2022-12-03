Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
«В Мангистауской области ночью 4 декабря ожидается ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз -15-20», – говорится в сообщении.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15-20 м/с.
В области Абай на западе, севере, в центре ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области 4 декабря ночью и утром на севере ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В области Жетысу в районе Жаланашколя ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 25 м/с.
В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 4 декабря ожидается туман.
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