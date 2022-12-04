В список ЮНЕСКО включили два элемента казахского культурного наследия

На 17-ой сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко приняли решение включить казахстанское музыкально-кукольное искусство «Ортеке» и юмористические рассказы о Кожанасыре в список ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz



По информации "Хабар 24", всего рассмотрели 46 номинаций. Из них 20 вошли в репрезентативный список культурного наследия организации.



"Ортеке является театром степи. В целом, сам этот атрибут придумали для развлечения детей. Человек, который играет на инструменте домбра, цепляет на средний палец леску, которая идёт с самого ортеке. Снизу есть механизм. Когда играют на домбре, под ритм именно композиции, горные козлы прыгают и танцуют", - рассказал Данияр Жалкабаев, экскурсовод музея народных музыкальных инструментов "Ыкылас".



Ранее в нематериальное наследие ЮНЕСКО вошли 11 элементов.