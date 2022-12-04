Атырау. 4 декабря. КазТАГ – Восьмилетний мальчик спас двоих детей из ледяной воды в Атырау, сообщает At Press.
«3 декабря двое несовершеннолетних, 2008 г.р. и 2013 г. р., играли на льду около моста в микрорайоне Жумыскер, когда внезапно лед треснул, и дети оказались в воде. Динмухаммед без колебаний бросился на помощь и, рискнуя своей жизнью, вытащил ребят из ледяной воды», – сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.
Динмухаммед делится, что когда увидел детей в воде сразу решил их спасти, потому что течение было сильное.
«Не раздумывая, я побежал к проруби во льду и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог, чтобы спасти их», - говорит Динмухаммед.
Полиция оказала помощь пострадавшим и передала их родителям.
«Хочу выразить особую благодарность Динмухаммеду за отважный поступок и чувство сострадания, которые спасли моего ребенка от смерти. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы не он?! За такую храбрость он заслуживает огромного уважения. Я также выражаю огромную благодарность его родителям, воспитавшим храброго и достойного сына. Главное - расти здоровым», - сказала мама спасенного девятилетнего мальчика.
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