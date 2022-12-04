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В "Beeline" опровергли слухи об отключении российских телеканалов

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 15:40
В "Beeline" опровергли слухи об отключении российских телеканалов
Фото из открытых источников
4 декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о якобы отключении российских телеканалов на платформах телекоммуникационной компании Beeline. Информацию опровергли, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в компанию. Там сообщили, что никаких изменений в телевещании нет.

Ранее компания уже опровергала слухи об отключении российских телеканалов.

"Молодежный сегмент пользователей позитивно отреагировал на увеличение доли развлекательного video-on-demand контента, однако были и клиенты, которые обратились к нам с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания. В этой связи Beeline Казахстан принял коммерческое решение оставить состав пакетов для текущих пользователей без изменений. А обновленные пакеты с фокусом на развлекательный контент станут доступны для тех, кто оставит заявку на подключение 11 октября и позже", - рассказали в пресс-релизе Beeline от 4 октября 2022 года.

3 октября министерство цифрового развития РФ заявило, что "Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы.


Источник: zakon.kz
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