В "Beeline" опровергли слухи об отключении российских телеканалов

4 декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о якобы отключении российских телеканалов на платформах телекоммуникационной компании Beeline. Информацию опровергли, сообщает Zakon.kz.



Редакция обратилась за комментарием в компанию. Там сообщили, что никаких изменений в телевещании нет.



Ранее компания уже опровергала слухи об отключении российских телеканалов.



"Молодежный сегмент пользователей позитивно отреагировал на увеличение доли развлекательного video-on-demand контента, однако были и клиенты, которые обратились к нам с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания. В этой связи Beeline Казахстан принял коммерческое решение оставить состав пакетов для текущих пользователей без изменений. А обновленные пакеты с фокусом на развлекательный контент станут доступны для тех, кто оставит заявку на подключение 11 октября и позже", - рассказали в пресс-релизе Beeline от 4 октября 2022 года.



3 октября министерство цифрового развития РФ заявило, что "Beeline Казахстан" не будет отключать российские каналы.