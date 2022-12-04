Павлодар. 6 декабря. КазТАГ – Во все многоквартирные дома Экибастуза подали тепло, сообщил исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук.



«На данный момент у нас на тепловые узлы всех (многоквартирных) домов в подвалах подан теплоноситель. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи», – сообщил и.о. акима Олег Крук на брифинге.



Он также отметил, что в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отепления, поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков - в связи с тем, что система разморозилась.



Проблемными домами сейчас остаются шесть домов. Каждый дом будет закреплен за отдельным предприятием, которое обязано устранить все дефекты на коммуникациях.



Крук сообщил, что АО «Центрально-Азиатская энергетическая корпорация» (ЦАЭК) восстановит все участки теплотрасс в домах, испорченные во время порывов.



«С завтрашнего дня мы приступаем к восстановлению трубопроводов социальных объектов», – добавил Крук.



И.о. акима на вопрос о частных домах, ответил, что статистика ведется по заявлениям. Ведется работа. Бригады помогают размораживать тепловые сети частных домов.



Напомним, в ночь на 27 ноября Экибастуз в Павлодарской области в 30-градусный мороз остался без тепла из-за остановки котлов на ТЭЦ. Объект контролирует олигарх Александр Клебанов – с начала года это вторая крупная авария на подконтрольных ему ТЭЦ. 28 ноября в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возврат проблемных энергетических активов в государственную собственность. По факту аварии на ТЭЦ начато расследование. На ликвидацию аварии решили перебросить специалистов из Астаны и еще трех городов. По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.



Премьер-министр Алихан Смаилов на фоне аварии поручил провести полный технический аудит энергетических объектов регионов Казахстана. Местные власти подсчитывают ущерб и обещают компенсацию горожанам, а власти республиканские – анонсировали возможную национализацию предприятия.



На фоне происходящего общественность требует привлечь олигарха Клебанова к уголовной ответственности. В то же время, международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» поделился опасениями, что власти региона скрывают информацию о ситуации в Экибастузе. Депутат мажилиса Ерлан Саиров 30 ноября выразил мнение, что «олигархи плевать хотели на интересы простых людей» и подчеркнул, что Александр Клебанов и другие олигархи должны возместить ущерб народу и государству. В этот же день финансовый консультант Расул Рысмамбетов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что олигархи должны понять, что в Новом Казахстане нет неприкасаемых.



30 ноября Смаилов он посетил Экибастуз и в ходе поездки пообещал, что виновные в аварии будут привлечены к ответственности. Ожидается, что 2 декабря Смаилов вновь направится в Павлодарскую область – не исключено, что тогда он представит нового акима региона.



1 декабря президент Касым-Жомарт Токаев снял Абылкаира Скакова с поста акима Павлодарской области и назначил временно исполнять обязанности главы региона Олега Крука, который оказался экс-подчиненным олигарха Александра Клебанова. Примечательно, что именно Крук отвечал за подготовку региона, в том числе Экибастуза, к отопительному сезону. В то же время, первый вице-премьер Роман Скляр возложил ответственность за аварию на сотрудников самого ТЭЦ, а ответственность олигарха Клебанова наступит, по его словам, «когда будут сделаны соответствующие выводы».



2 декабря бывший аким Экибастуза Нуржан Ашимбетов выразил мнение, что олигархи приватизировали убыточную Экибастузскую ТЭЦ в надежде на субсидии.