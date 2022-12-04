Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Декабря
-3...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.98 KZT
  • €1 = 493.74 KZT
  • 1 RUB = 7.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Во все многоквартирные дома Экибастуза подали тепло

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Во все многоквартирные дома Экибастуза подали тепло
Фото из открытых источников
Павлодар. 6 декабря. КазТАГ – Во все многоквартирные дома Экибастуза подали тепло, сообщил исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук.

«На данный момент у нас на тепловые узлы всех (многоквартирных) домов в подвалах подан теплоноситель. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы. Сейчас восстанавливаются стояки и батареи», – сообщил и.о. акима Олег Крук на брифинге.

Он также отметил, что в некоторых домах КСК неправильно произвели слив системы отепления, поэтому в таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков - в связи с тем, что система разморозилась.

Проблемными домами сейчас остаются шесть домов. Каждый дом будет закреплен за отдельным предприятием, которое обязано устранить все дефекты на коммуникациях.

Крук сообщил, что АО «Центрально-Азиатская энергетическая корпорация» (ЦАЭК) восстановит все участки теплотрасс в домах, испорченные во время порывов.

«С завтрашнего дня мы приступаем к восстановлению трубопроводов социальных объектов», – добавил Крук.

И.о. акима на вопрос о частных домах, ответил, что статистика ведется по заявлениям. Ведется работа. Бригады помогают размораживать тепловые сети частных домов.

Напомним, в ночь на 27 ноября Экибастуз в Павлодарской области в 30-градусный мороз остался без тепла из-за остановки котлов на ТЭЦ. Объект контролирует олигарх Александр Клебанов – с начала года это вторая крупная авария на подконтрольных ему ТЭЦ. 28 ноября в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть возврат проблемных энергетических активов в государственную собственность. По факту аварии на ТЭЦ начато расследование. На ликвидацию аварии решили перебросить специалистов из Астаны и еще трех городов. По факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Алихан Смаилов на фоне аварии поручил провести полный технический аудит энергетических объектов регионов Казахстана. Местные власти подсчитывают ущерб и обещают компенсацию горожанам, а власти республиканские – анонсировали возможную национализацию предприятия.

На фоне происходящего общественность требует привлечь олигарха Клебанова к уголовной ответственности. В то же время, международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» поделился опасениями, что власти региона скрывают информацию о ситуации в Экибастузе. Депутат мажилиса Ерлан Саиров 30 ноября выразил мнение, что «олигархи плевать хотели на интересы простых людей» и подчеркнул, что Александр Клебанов и другие олигархи должны возместить ущерб народу и государству. В этот же день финансовый консультант Расул Рысмамбетов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что олигархи должны понять, что в Новом Казахстане нет неприкасаемых.

30 ноября Смаилов он посетил Экибастуз и в ходе поездки пообещал, что виновные в аварии будут привлечены к ответственности. Ожидается, что 2 декабря Смаилов вновь направится в Павлодарскую область – не исключено, что тогда он представит нового акима региона.

1 декабря президент Касым-Жомарт Токаев снял Абылкаира Скакова с поста акима Павлодарской области и назначил временно исполнять обязанности главы региона Олега Крука, который оказался экс-подчиненным олигарха Александра Клебанова. Примечательно, что именно Крук отвечал за подготовку региона, в том числе Экибастуза, к отопительному сезону. В то же время, первый вице-премьер Роман Скляр возложил ответственность за аварию на сотрудников самого ТЭЦ, а ответственность олигарха Клебанова наступит, по его словам, «когда будут сделаны соответствующие выводы».

2 декабря бывший аким Экибастуза Нуржан Ашимбетов выразил мнение, что олигархи приватизировали убыточную Экибастузскую ТЭЦ в надежде на субсидии.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика