Водители такси и курьеры получат соцпакет в Казахстане

Специальный налоговый режим будет введен в отношении водителей такси и курьеров онлайн-сервисов в Казахстане. Об этом на заседании правительственного часа в Мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министр рассказала о предлагаемых нормах Социального кодекса, одна из которых касается страхования от социальных рисков.



По словам Тамары Дуйсеновой, в Налоговый кодекс вносятся изменения в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20 процентов.



"Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан", - заявила министр.



Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Как подчеркнула Тамара Дуйсенова, ставки будут иметь минимальные и максимальные значения и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.



"Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45 процентов от прежнего дохода до 6 месяцев", - добавила она.