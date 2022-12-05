В Чехии задержан один из руководителей "Азия авто - Бипэк авто"

В Праге задержали одного из руководителей групп компаний "Азия авто - Бипэк авто", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции Кудияр Нурсеитов в ходе брифинга МВД.
"В столице Чехии Праге задержан по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана один из руководителей групп компаний "Азия авто - Бипэк авто", разыскиваемый Департаментом по экономическим преступлениям в ВКО за мошенничество в особо крупном размере", - сообщил Нурсеитов.
Сообщается, что в настоящее время все фигуранты дела находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан.
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