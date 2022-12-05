Нацбанк поднял базовую ставку

В Национальном банке сообщили о поднятии базовой ставки до 16,75 процента, передает Tengrinews.kz.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75 процента годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14.00 по времени Астаны.
Напомним, что 26 октября Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16 процентов годовых.
Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.
Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz