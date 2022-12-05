Нацбанк поднял базовую ставку

В Национальном банке сообщили о поднятии базовой ставки до 16,75 процента, передает Tengrinews.kz.



"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75 процента годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.



Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 13 января 2023 года в 14.00 по времени Астаны.



Напомним, что 26 октября Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне 16 процентов годовых.



Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка.



Как объясняют эксперты, базовая ставка определяет стоимость денег в финансовой системе. Она влияет на стоимость кредита и стоимость депозита. К примеру, стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам.