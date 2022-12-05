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Как прожить на 70 тысяч тенге, спросили главу Минтруда

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Как прожить на 70 тысяч тенге, спросили главу Минтруда
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова озвучила подробности по вопросу увеличения минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительственного часа в Мажилисе журналисты спросили министра о том, как казахстанцам прожить на минимальную зарплату в размере 70 тысяч тенге. Тамара Дуйсенова ответила, что 70 тысяч - это минимальный заработок неквалифицированного работника.

"Повышаются все заработные платы бюджетных организаций. Начиная от образовательных организаций к следующему году в два раза, сферы здравоохранения - к 2024 году, социального обеспечения - в два раза к 2025 году. Идет работа с компаниями, меморандум есть - в среднем от 20 до 30 процентов повысили заработную плату", - пояснила министр.

Она отметила, что минимальный размер заработной платы должен отражаться на среднемесячной экономике. В Минтруда, по словам Дуйсеновой, следят за этим не только опираясь на статданные, а в первую очередь по обязательным пенсионным взносам.

"Сказать, что сегодня все зарплаты поднимутся и станут такими как в Европе нет, но поэтапно заработная плата с учетом МЗП ниже которой нельзя, будет повышаться. Если обратите внимание, какая была зарплата в прошлом году и какая сейчас средняя зарплата. Если человек 70 тысяч получал, соответственно, если в государственном предприятии и в следующем году, и в течение последующих трех лет, заработная плата повышается от 25 до 35 процентов в зависимости от отрасли. Если это частный сектор, то там будет идти работа совместная в рамках социального партнерства", - заключила министр.


Источник: Tengrinews.kz
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