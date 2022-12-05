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Племянника Назарбаева этапировали в колонию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Племянника Назарбаева этапировали в колонию
Фото: azh.kz
Приговор в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы вступил в законную силу 20 октября, передает ИА «NewTimes.kz».

Информацию об его этапировании подтвердили в пресс-службе столичного суда.

«Он отбывает наказание в учреждении ДУИС №22 по ВКО», − прокомментировали в суде.

По информации СМИ, Кайрата Сатыбалдыулы этапировали в колонию для бывших сотрудников специальных и правоохранительных органов.

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Напомним, 13 марта племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, задержала антикоррупционная служба и выдвинула ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и крупных хищениях в АО «Казахтелеком».

Антикор 24 августа сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

В сентябре племянник елбасы заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 12 млрд тенге. В ноябре стало известно, что госбюджет получит акции и драгоценности Сатыбалды на полмиллиарда долларов.

В октябре гособвинитель запросил для племянника Назарбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, шесть лет тюрьмы с конфискацией имущества.


Источник: newtimes.kz
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