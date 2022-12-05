В Шахтинске женщина перевела 2,7 млн тенге за доставку "посылки"

За доставку несуществующей посылки заплатила жительница Шахтинска 2,7 млн тенге. Выяснилось, женщина стала жертвой мошеннических действий неких аферистов, сообщает Zakon.kz.Женщина рассказала историю о том, что в начале августа она познакомилась с мужчиной. Он написал ей в WhatsApp и предложил познакомиться. Мужчина представился Казимиром, сказал, что живет в Великобритании, работает в фирме по продаже автомашин."Несколько дней общалась с Казимиром, а потом он прислал сообщение, что хочет сделать мне небольшой подарок. Я первоначально отнеслась настороженно и не отвечала. Казимир проявил настойчивость, утверждая, что это его личный презент. Даже прислал видео, как укладывает в посылку женскую сумочку, пару босоножек, несколько женских часов", – рассказала жительница Шахтинска.Он предупредил, что положил небольшую сумму. Сказал, мол, отправит посылку самолетом. За нее он все якобы заплатил. Мужчина предложил оплатить доставку. Через три дня на номер женщины пришло сообщение от службы доставки.Женщине предложили оплатить доставку – 250 тыс. тенге, и она перевела эту сумму. Потом посылку отсканировали и определили, что в ней находятся немалые ценности и большая сумма денег."Чтобы посылку пропустили в аэропорту, надо приобрести специальный сертификат, а также оплатить услуги охраны. Я находилась под гипнозом, взяла несколько кредитов. В итоге получилась сумма 2 млн 700 тыс. тенге. Как только отправила эти деньги, со мной сразу прервали связь. Вот так я попалась", – отметила женщина.Она пошла в полицию и написала заявление. По факту в ОП Шахтинска ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".В Казахстане назван самый распространенный способ интернет-мошенничества. Мужчина притворился женщиной и обманул карагандинца.