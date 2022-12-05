Информацию о необязательности диплома при поступлении на работу прокомментировали в Министерстве науки

Ранее соответствующей новостью поделился ряд СМИ. Речь шла о проекте закона "О профессиональных квалификациях", который должен связать систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в ответственном ведомстве, по некоторым профессиям система подтверждения квалификации и сертификации действительно может стать обязательной для приема на работу. Однако новшество касается не всех видов деятельности и будет внедряться поэтапно.
"Данная практика уже имеется на международном уровне для регулируемых профессий, которые связаны со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения. То есть это не исключает наличие формального образования в пределах шести-восьми уровней Национальной рамки квалификаций для данных профессий. При этом требуется подтверждение полученной квалификации через систему сертификации. Важно отметить, что система подтверждения квалификации и сертификации показывает соответствие профессиональным стандартам, в которых обязательно указывается уровень образования сертифицируемого – высшее и послевузовское, ТиПО, среднее или неполное среднее", – объяснили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Таким образом, законопроект предусматривает получение и признание неформального, информального или самостоятельного обучения, но лишь в качестве дополнительного.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz