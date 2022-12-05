Информацию о необязательности диплома при поступлении на работу прокомментировали в Министерстве науки

Ранее соответствующей новостью поделился ряд СМИ. Речь шла о проекте закона "О профессиональных квалификациях", который должен связать систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций, сообщает Zakon.kz.



Как проинформировали в ответственном ведомстве, по некоторым профессиям система подтверждения квалификации и сертификации действительно может стать обязательной для приема на работу. Однако новшество касается не всех видов деятельности и будет внедряться поэтапно.



"Данная практика уже имеется на международном уровне для регулируемых профессий, которые связаны со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения. То есть это не исключает наличие формального образования в пределах шести-восьми уровней Национальной рамки квалификаций для данных профессий. При этом требуется подтверждение полученной квалификации через систему сертификации. Важно отметить, что система подтверждения квалификации и сертификации показывает соответствие профессиональным стандартам, в которых обязательно указывается уровень образования сертифицируемого – высшее и послевузовское, ТиПО, среднее или неполное среднее", – объяснили в Министерстве науки и высшего образования РК.



Таким образом, законопроект предусматривает получение и признание неформального, информального или самостоятельного обучения, но лишь в качестве дополнительного.