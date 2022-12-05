Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Декабря
-5...-6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.17 KZT
  • €1 = 495.07 KZT
  • 1 RUB = 7.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Информацию о необязательности диплома при поступлении на работу прокомментировали в Министерстве науки

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 19:26
Информацию о необязательности диплома при поступлении на работу прокомментировали в Министерстве науки
Фото из открытых источников
Ранее соответствующей новостью поделился ряд СМИ. Речь шла о проекте закона "О профессиональных квалификациях", который должен связать систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ответственном ведомстве, по некоторым профессиям система подтверждения квалификации и сертификации действительно может стать обязательной для приема на работу. Однако новшество касается не всех видов деятельности и будет внедряться поэтапно. 

"Данная практика уже имеется на международном уровне для регулируемых профессий, которые связаны со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения. То есть это не исключает наличие формального образования в пределах шести-восьми уровней Национальной рамки квалификаций для данных профессий. При этом требуется подтверждение полученной квалификации через систему сертификации. Важно отметить, что система подтверждения квалификации и сертификации показывает соответствие профессиональным стандартам, в которых обязательно указывается уровень образования сертифицируемого – высшее и послевузовское, ТиПО, среднее или неполное среднее", – объяснили в Министерстве науки и высшего образования РК. 

Таким образом, законопроект предусматривает получение и признание неформального, информального или самостоятельного обучения, но лишь в качестве дополнительного.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:53
Раньше при совке учителя раз в 5 лет ездили в Алматы на повышение квалификации на месячные курсы за счет предприятия, никаких экзаменов ничего не сдавали, а сейчас то каждые пять лет, подтверждают свою квалификацию бумажным творчеством занимаются, но от этого никто умнее не становится, ни преподы, ни ученики, лишний стресс получают
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика