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30-градусные морозы и снег: Какая погода ожидает казахстанцев 6 декабря

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 07:02
30-градусные морозы и снег: Какая погода ожидает казахстанцев 6 декабря
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В "Казгидромете" сообщили, какая погода ожидает жителей разных регионов Казахстана 6 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Астане во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 29-31, днем 20-22 мороза.

На юго-западе Акмолинской области небольшой снег. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-31, на юго-западе области 22, днем 17-22 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28, днем 17-19 мороза.

В Алматы 6 декабря прогнозируется переменная облачность, ночью снег. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области снег, туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, на севере области, в горных районах 16-21 мороза, днем 2-7, на севере области, в горных районах 12 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.

Ночью в центре, на востоке, в горных районах Жетысуской области снег, днем небольшой снег. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, на севере области и в горных районах 20, днем 2-7, в горных районах области 11 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 5-7 мороза.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 2-4 мороза.

В горных районах Туркестанской области снег, туман, гололед, метель. Ветер северо-западный 8-13, на горных перевалах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17, на севере 21, на юге области 9, днем 0-5, на севере области 9 мороза. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 3-5 мороза.

В Западно-Казахстанской области будет погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-19, днем 6-11 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 8-10 мороза.

Ночью на востоке Атырауской области снег. Ветер северный, северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 3-8 мороза. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.

На севере Мангистауской области небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, на северо-востоке области 15-20 мороза, днем 0-5, на северо-востоке области 8 мороза. В Актау ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза.

В центре, на юге, востоке Актюбинской области снег. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-21, на юге области 11, днем 12-17, на юге области 9 мороза. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 12-14 мороза.

На севере, западе Костанайской области небольшой снег. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-27, на севере области 30, на юге области 17 мороза, днем 18-23, на юге области 13 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24-26, днем 18-20 мороза.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области области туман. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-26, на юго-востоке области 30, днем 16-21 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25, днем 16-18 мороза.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 27-32, днем 20-25 мороза. В Павлодаре переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 28-30, днем 21-23 мороза.

В Карагандинской области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 27-32, на юге области 22, днем 17-22, на юге области 12 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 27-29, днем 17-19 мороза.

В Улытауской области также будет без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-24, на северо-востоке области 27, днем 9-14, на северо-востоке области 17 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 12-14 мороза.

В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-28, на севере области 32, на юге области 18 мороза, днем 18-23, на юге области 15 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25, днем 18-20 мороза.

В Абайской области ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-28, на севере области 33, на юге области 18 мороза, днем 18-23, на севере области 26, на юге области 13 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28, днем 20-22 мороза.

На западе, севере Кызылординской области снег. Ветер южный, юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, на западе области 14, днем 7-12 мороза. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 8-10 мороза.

Ночью на юге Жамбылской области, в горных районах, днем в горных районах снег, туман. Ветер северо-восточный 9-14, в горных районах 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14, на севере области, в горных районах 19 мороза, днем 2-7, на севере области, в горных районах 12 мороза. В Таразе переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.



Источник: tengrinews.kz
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