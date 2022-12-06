Кто и как обязан сдавать обязательную декларацию в 2023 году

С 1 января 2023 года работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги будут обязаны представлять декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы, передает корреспондент Tengrinews.kz. За непредставление сведений предусмотрен административный штраф.



Другими словами, всеобщее декларирование в 2023 году коснется бюджетников - учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников квазигосударственных и нацкомпаний.



Всеобщее декларирование внедряется на основании статьи 45-1 Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".



Tengrinews.kz рассказывает, каким образом надо сдавать декларации и какое имущество подлежит декларированию.



В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования все указанные категории лиц обязаны представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250, которая утверждена Министерством финансов РК. Форма декларации называется "Об активах и обязательствах физического лица". По-другому первую декларацию называют "входная декларация", так как в ней отражаются все данные по имуществу и обязательствам на момент вхождения в систему всеобщего декларирования.



"Декларация формы 250 предназначена для фиксации накопленных активов и обязательств на дату вхождения в систему всеобщего декларирования. Для тех, кто обязан будет сдавать декларацию с 1 января 2023 года, в ней нужно будет отразить все сведения по состоянию на 31 декабря 2022 года. То есть в ней нажитое за всю жизнь имущество и обязательства мы должны будем задекларировать во входной декларации", - пояснила главный специалист отдела всеобщего декларирования и администрирования физлиц ДГД Алматы Назым Даулетбектеги.



Что отражается в декларации формы 250?



Декларация об активах и обязательствах формы 250 предназначена для отражения:



Имущества за пределами Республики Казахстан:

· недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море";

· транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

· деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;

· доля участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами Республики Казахстан.

Имущества как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:

· доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

· ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

· инвестиционное золото;

· объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

· наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица;

· задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

· по желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. К другому имуществу не относится имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации.

Имущество, переданное в доверительное управление.



"Движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное в Казахстане: гаражи, земельные участки, дачи, дома, прицепы, машины, в этой декларации не отражается, так как эти сведения уже есть в уполномоченных органах. Также в этой форме декларации не отражаются банковские счета, которые находятся в Казахстане. Декларированию подлежит только имущество, зарегистрированное в иностранном государстве. Допустим, если есть счет в иностранном банке и он превышает 1000-кратный размер МРП - нужно указать это в декларации. Если сумма меньше трех миллионов тенге (1000 МРП) - ее можно не отражать", - пояснила Назым Даулетбектеги.

Для чего это нужно?



Если в первый год налогоплательщики заполняют декларацию формы 250, то в последующие годы налогоплательщики будут представлять декларацию по форме 270. В последующем указанные во "входной" декларации сведения об имуществе и денежных средствах могут послужить подтверждением при крупной покупке или сделке.



"Декларация формы 250 - это первоначальная декларация. Все имущество и деньги, что у вас есть, надо в ней зафиксировать. От этих данных в последующем будут исходить. Завтра при покупке авто государство спросит: вы на какие деньги купили, откуда взяли? А если вы сейчас подтвердите, если у вас на момент подачи первой декларации было имущество на такую сумму зафиксировано, тогда вы можете доказать происхождение этих денег. Если гражданин не сможет доказать происхождение денег, то придется уплатить 10 процентов от суммы. Если декларация формы 250 предназначена для фиксации всех активов и обязательств на дату вхождения в систему всеобщего декларирования, в декларации формы 270 нужно указывать сведения уже за истекший календарный год. В ней нужно указывать, что приобрели и что отчуждали за истекший год", - пояснил руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Алматы Куаныш Туменбаев.

Срок представления декларации об активах и обязательствах



Для категории лиц, подлежащих декларированию на втором этапе (работники госучреждений и квазигоссектора):



На бумажном носителе - не позднее 15 июля 2023 года;

В электронном виде - не позднее 15 сентября 2023 года.





"Если вы сдали входную декларацию и забыли там указать какое-то имущество, есть возможность сдать дополнительную декларацию. Допускается внесение изменений в течение последующих трех лет. Согласно пункту 2 статьи 48 Налогового кодекса по сроку исковой давности (3 года) физические лица вправе внести изменения и дополнения в ранее представленную налоговую отчетность за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения", - пояснили в Департаменте госдоходов Алматы.

Способы представления декларации об активах и обязательствах



В электронном виде – через web-портал Комитета государственных доходов "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильное приложение e- SalyqАzamat. На бумажном носителе – в органы государственных доходов в явочном порядке.

Куда необходимо представлять декларации об активах и обязательствах



Физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, например, супруг(а) государственного служащего) представляют декларацию по месту жительства.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию по месту нахождения.

Что будет, если не сдавать декларацию?



За непредставление декларации предусмотрена административная ответственность. Первый раз – предупреждение, а на второй раз налоговики могут выписать адмштраф в размере 3 МРП.



"Цель всеобщего декларирования – борьба с теневой экономикой, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет, борьба с коррупцией. То есть налоговые органы будут видеть, что было у человека в первоначальной декларации и в последующих декларациях что у него появилось, - говорит Куаныш Туменбаев. - Если гражданин не сможет подтвердить источники возникновения доходов, то ему придется уплатить с этой суммы 10 процентов налогов. Контроль начнется после 2025 года, когда всеобщим декларированием будут охвачены все категории населения. Сейчас контрольные мероприятия не проводятся".



Напомним, что с 1 января 2021 года декларацию уже сдают лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК "О выборах в РК" и ЗРК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".



С 1 января 2023 года декларацию должны сдавать работники госучреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.



С 1 января 2024 года декларированию подлежат руководители и учредители (участники) юридических лиц и их супруги; индивидуальные предприниматели и их супруги.



С 1 января 2025 года декларацию обяжут сдавать оставшиеся категории населения.