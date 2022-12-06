Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Декабря
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.17 KZT
  • €1 = 495.07 KZT
  • 1 RUB = 7.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Премьер Смаилов спросил министра о дефиците риса в стране

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Премьер Смаилов спросил министра о дефиците риса в стране
Фото:elements.envato.com
Премьер-министр Алихан Смаилов спросил министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева о ситуации на рисовом рынке страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку, что привело к росту цен на них. В ходе заседания правительства премьер поинтересовался, насколько эта информация соответствует действительности и какова ситуация по рису на казахстанском рынке.

Глава Минсельхоза ответил, что риски формирования дефицита риса в Казахстане остаются очень низкими. Сейчас, по его словам, стоимость одного килограмма составляет 256 тенге.

"Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. Потребление составило 80 тысяч тонн, то есть это в три раза выше объема потребления за 9 месяцев. Объем экспорта составил 70 тысяч тонн, основная доля - 40 тысяч тонн - это было дробленкой, 60-80 процентов экспортировано в Россию. Поэтому объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса", - заявил Карашукеев.

По словам министра, при необходимости товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство.

На вопрос премьера о том, обеспечен ли полностью внутренний рынок рисом и действительно ли нет оснований для беспокойства, глава Минсельхоза ответил утвердительно: "Да, так".

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что объем урожая зерновых в Казахстане может превысить прогнозы на текущий год.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика