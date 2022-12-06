Премьер Смаилов спросил министра о дефиците риса в стране

Премьер-министр Алихан Смаилов спросил министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева о ситуации на рисовом рынке страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Россия активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку, что привело к росту цен на них. В ходе заседания правительства премьер поинтересовался, насколько эта информация соответствует действительности и какова ситуация по рису на казахстанском рынке.



Глава Минсельхоза ответил, что риски формирования дефицита риса в Казахстане остаются очень низкими. Сейчас, по его словам, стоимость одного килограмма составляет 256 тенге.



"Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. Потребление составило 80 тысяч тонн, то есть это в три раза выше объема потребления за 9 месяцев. Объем экспорта составил 70 тысяч тонн, основная доля - 40 тысяч тонн - это было дробленкой, 60-80 процентов экспортировано в Россию. Поэтому объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса", - заявил Карашукеев.



По словам министра, при необходимости товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство.



На вопрос премьера о том, обеспечен ли полностью внутренний рынок рисом и действительно ли нет оснований для беспокойства, глава Минсельхоза ответил утвердительно: "Да, так".



Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что объем урожая зерновых в Казахстане может превысить прогнозы на текущий год.