Не выше 750 тенге: с производителями подсолнечного масла заключат меморандум о сдерживании цен

На семена подсолнечника введут экспортную таможенную пошлину.
В Казахстане введут экспортную таможенную пошлину на сырьё для подсолнечного масла и тарифную квоту на само масло, сообщил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства.
"Вчера мы рассматривали вопрос вывоза подсолнечника. Решили ввести на него экспортную таможенную пошлину, поскольку есть угроза его чрезмерного вывоза. С января введём тарифную квоту взамен на то, что производители подсолнечного масла подпишут меморандум с Министерством сельского хозяйства. Меморандум предусматривает, что цена в год не будет выше 750 тенге за литр", – рассказал министр.
В октябре производители указывали на рост себестоимости семян подсолнечника из-за роста цен на сельхозтехнику, топливо и агрохимикаты. При этом отмечалось, что тонна российских семян стоила 185 тысяч тенге против 210 тысяч тенге за тонну казахстанской продукции. С учётом этого межведомственная комиссия решила не продлевать ограничения на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла.
В 2021 году Казахстан экспортировал 97 тысяч тонн подсолнечного масла на 116,7 млн долларов, что составило 3% общего экспорта. За прошлый год вывоз подсолнечного масла вырос на 10,4%, семян подсолнечника – на 7,6%.
60% экспортного подсолнечного масла поставляется в Узбекистан. Среди других направлений – Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Китай, Чехия, Литва, Турция.
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