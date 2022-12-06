Эмбарго на российскую нефть коснётся и Казахстана. Эксперты дали свои прогнозы

Что будет с ценами на казахстанскую нефть?



Европа продолжает вводить санкции против России. 5 декабря Евросоюз прекратил закупать российскую нефть, перевозимую по морю. Также ЕС вместе со странами Большой семёрки и Австралией ввёл ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.



Как это может затронуть Казахстан и что станет с ценами на нефть, рассказали Informburo.kz эксперты нефтегазовой отрасли.

Почему эти санкции могут затронуть и Казахстан



Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов опасается, что антироссийские санкции затронут Казахстан. По его мнению, через какое-то время Евросоюз может ввести ценовой потолок и в отношении нашей страны.



"Рано или поздно перед Казахстаном поставят вопрос: либо присоединяйтесь к антироссийским санкциям и прекращайте сотрудничество, либо аналогичные меры воздействия будут введены против вас. Казахстану придётся делать выбор, потому что нельзя бесконечно извлекать из ситуации выгоду, сотрудничая со всеми странами. Отказаться от сотрудничества и торговли с Россией мы тоже не можем – это наш стратегический союзник и основной торгово-экономический партнёр. Поэтому санкции и ограничения в той или иной степени начнут действовать и против Казахстана", – полагает Олжас Байдильдинов.



Он отметил, что самим западным странам будет очень выгодно установление потолка цен для Казахстана. После введения эмбарго на российскую нефть стоимость барреля нефти может вырасти, а европейцам нужно будет дешёвое сырьё.



"Всё-таки 90% прокачки нефти по КТК – это не казахстанская нефть, а нефть из Казахстана: она принадлежит трём крупным иностранным консорциумам – ТШО ("Тенгизшевройл") , КПО ("Карачаганак петролиум оперейтинг") и NCOC ("Северо-Каспийская операционная компания"). Так почему бы иностранцам не продавать самим себе дешёвую нефть? Европейские и американские компании, добыв нефть у нас, смогут по дешёвке поставлять её на свои же НПЗ в Европе", – отметил Олжас Байдильдинов.



При этом последствия антироссийских санкций заметны уже сейчас. Генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов согласен, что эти санкции бьют по России, но задевают и Казахстан: нефть стала продаваться с большим дисконтом.



"Дело в том, что с начала российско-украинского военного конфликта скидки на смесь нефти СPC (КТК) и Urals выросли до рекордных размеров. Также выросла стоимость страхования танкеров и фрахт танкеров в портах Новороссийска", – рассказал Нурлан Жумагулов.



Он добавил, что немного выправить ситуацию с ценами помогло переименование нашей нефти в Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil).



"Экспортёры казахстанского сырья получают экспортные партии Urals в портах Усть-Луга и Новороссийск. Поскольку санкции в отношении казахстанской нефти не вводились, казахстанские грузоотправители переоформили Urals и стали поставлять его под названием Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil). Дисконт на Kebco на сегодняшний день снизился до восьми долларов к Brent, когда российская Urals торгуется с дисконтом в 25-30 долларов", – объяснил Нурлан Жумагулов.



Вместе с тем Нурлан Жумагулов уточнил, что проблемы с транспортировкой нашей нефти через российские порты возникнуть не должны.



"В правилах предусмотрены исключения из запретов на морские перевозки для российской нефти и нефтепродуктов. Нефть можно продавать, если она не происходит из России, не принадлежат лицу, связанному с Россией и только загружается и отправляется из России или транзитом через неё. То есть казахстанская нефть может свободно проходить через Россию", – пояснил Нурлан Жумагулов.

Дружба как альтернатива



Нурлан Жумагулов считает, что в таких условиях мы сможем поставлять свою нефть в Европу через нефтепровод "Дружба". Особенно это будет актуально, если эмбарго на российскую нефть расширится до трубопроводных поставок (сейчас это только перевозки танкерами). Тогда российскую нефть в нефтепроводе "Дружба" можно будет заменить на казахстанскую.



"Сейчас Казахстан 80% своего экспорта поставляет на европейский рынок танкерами. Германия неоднократно заявляла, что хотела бы получать казахстанскую нефть по нефтепроводу "Дружба". Некоторые европейские НПЗ зависят от сернистой нефти Urals. Поэтому сейчас обсуждаются вопросы по транзиту не менее пяти млн тонн нашей нефти в год по этому нефтепроводу. Но нужно осознавать, что Казахстан самостоятельно не занимается экспортом, это нефтяные компании, и их акционеры выбирают оптимальные маршруты и рынки", – объяснил Нурлан Жумагулов.



При этом Олжас Байдильдинов сомневается, что мы сможем серьёзно увеличить поставки казахстанской нефти в Европу, так как в последние годы добыча сырья снижается.



"Казахстан не сможет увеличить поставки. Это не зависит от нашего желания и не происходит по щелчку пальцев. Наш основной актив Тенгиз после завершения ПБР ("Проекта будущего расширения") сможет увеличить поставки, но на остальных месторождениях у нас снижается добыча. В Кызылординской области она упала более чем на 50% за последние пять лет, на грани снижения находятся Мангистауская и Актюбинская. У КМГ за последние 20 лет нет ни одного нового собственного месторождения – откуда будет расти добыча?" – задал риторический вопрос эксперт.



Аналитик Telegram-канала Energy Analytics Абзал Нарымбетов отметил, что поставки казахстанской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба" могут нести в себе риски.



"Часть казахстанской нефти, которая экспортируется, очень схожа с российской маркой Urals. Они могут легко смешаться, и их будет сложно различить в пункте доставки. Это будет поводом для того, чтобы попасть под сомнения ЕС: чья нефть действительно транспортируется через нефтепровод? Казахстану надо стараться максимально избегать таких вариантов. Если вы помните, в новостях уже была такая информация о том, что НПЗ "Лукойла" в Европе якобы перерабатывал российскую нефть, но сообщали, что она казахстанская", – считает Абзал Нарымбетов.



Откуда Европа будет брать недостающие объёмы



Олжас Байдильдинов подчеркнул, что эмбарго, введённое ЕС, является частичным – оно касается только морских поставок, но не трубопроводных. Также под него подпадает нефть, но не нефтепродукты.



"Я думаю, эмбарго на российскую нефть в таком виде действовать эффективно не будет. Ведь оно касается морских поставок, но не трубопроводных. Да и по морским поставкам есть бреши в этих ограничениях. Энергоносители для Европы подорожают, а Россия через определённое время сможет переориентировать поставки в другие страны – Азиатско-Тихоокеанский регион, Индию и другие", – объяснил Олжас Байдильдинов.



Нурлан Жумагулов добавил, что многие страны сейчас стали переориентировать свой экспорт на новые рынки. Например, если раньше Норвегия и Саудовская Аравия экспортировали нефть в Азию, то теперь эта нефть пошла в Европу. Россия же перенаправила идущую в Европу нефть на азиатские рынки.

Что будет с ценами на нефть



Нурлан Жумагулов заметил, что стоимость барреля сегодня во многом будет зависеть от того, снимет ли Китай ковидные ограничения.



Также он рассказал, что 4 декабря прошло заседание ОПЕК+, на котором страны подтвердили решение, принятое в октябре, – не увеличивать добычу нефти, а наоборот, снизить её на два млн баррелей в сутки, чтобы стимулировать рост цен на нефть.



Однако Абзал Нарымбетов считает, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ особо не повлияло на цены. В октябре они были примерно 90 долларов, а сейчас – в районе 83-85.



"То, что ОПЕК+ сократила добычу, – это лишь был недобор квот стран организации. Сегодня многие страны, как и Казахстан, по разным причинам добывают меньше, чем прогнозировали в начале этого года. Поэтому мне кажется, что ОПЕК+ изначально просто оптимистически дала квоту, и потом поняла, что у неё недобор 2 млн", – предположил Абзал Нарымбетов.



Он сообщил, что сейчас цена за баррель – 83-85 долларов, в то время как себестоимость нефти, по версии КМГ, – 40 долларов. Поэтому даже 60-70 долларов с учётом дисконта – это неплохая для нас цена. И подобная стоимость, скорее всего, сохранится и на следующий год.



"Люди привыкают видеть цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель. И когда она снижается, думают, что это катастрофа. На самом деле это нормальное отражение рынка. На рынке достаточно предложения, а спрос небольшой. Мы, конечно, будем меньше тратить из Нацфонда, но бедствовать не будем", – считает Абзал Нарымбетов.