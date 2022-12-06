Генпрокурор: Идет перестройка всего государственного аппарата

О перестройке всего государственного аппарата рассказал генеральный прокурор республики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом Берик Асылов сказал во время выступления по случаю Дня образования органов прокуратуры. Генеральный прокурор акцентировал внимание на событиях, ознаменовавших уходящий год.



"Идет перестройка всего государственного аппарата, реформы правоохранительной и судебной систем, которые направлены на построение Нового Справедливого Казахстана. 5 ноября этого года принят новый конституционный закон "О прокуратуре", четко очертивший границы надзора и полномочия прокуроров. Это позволит усилить защиту прав граждан и бизнеса", - сказал Берик Асылов.



Он отметил, что ежегодно прокуроры инициативно и по поступившим сигналам обеспечивают защиту прав тысяч граждан и предпринимателей. Восстанавливают трудовые, жилищные права и другие законные интересы граждан. Пополняют казну миллиардными суммами и предотвращают огромные потери бюджета.



"За этими результатами стоит ежедневный кропотливый труд сотрудников: от районного звена до центрального аппарата", - отметил генеральный прокурор.



Во время встречи с коллегами глава ведомства отметил заслуги почетных сотрудников прокуратуры: Шафхата Бекмухамедова, Мырзагула Атаниазова и Нигмета Нурмакова, первого прокурора Казахской ССР Сулеймена Ескараева, Асабая Мамытова, Петра Кудрявцева, а также прокуроров независимого Казахстана: Максута Нарикбаева, Степана Шуткина, Юрия Хитрина, Рашида Тусупбекова, Кайрата Мами.



"Безусловно, наша история имеет глубокие корни. Мы по праву гордимся славными страницами прошлого и лучшими представителями надзорной деятельности. Для нас они являются образцом профессионализма и примером гордости. Каждый из них внес весомый вклад в укрепление прокуратуры независимого Казахстана", - отметил генпрокурор.



Берик Асылов напомнил коллегам о стоящих перед органами прокуратуры задачах по дальнейшему усилению гарантий прав граждан во всех сферах жизни общества.



"В честь профессионального праздника за безупречную службу и образцовое выполнение обязанностей приказом генерального прокурора поощрен 461 сотрудник органов прокуратуры", - отметили в ведомстве.