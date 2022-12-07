"Будет второй Экибастуз": жители Абая замерзают в своих квартирах

Жители города Абай в Карагандинской области замерзают в своих квартирах. Люди жалуются, что спасаются лишь электрическими обогревателями. При этом в акимате сообщили, что подача горячей воды в тепломагистраль отличная - больше 90 градусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



По словам абайцев, в квартирах температура едва поднимается до 12-15 градусов тепла, батареи холодные. Чтобы согреться, приходится кутаться в несколько одеял. Люди требуют от властей навести порядок.



"Если вот так будем держаться до конца декабря или начала января, второй Экибастуз будет. Либо дома будут падать, валиться от сырости просто", - говорят горожане.



Как выяснилось, Топарская ГРЭС, которая обогревает город, отлично топит. На подаче 90 градусов. Однако доходит до квартир не все. В местных ОСИ и КСК подтверждают: на подаче больше 70 градусов, окна утеплили, стояки поменяли, но батареи в доме все равно холодные.



"Потому что нет давления и обратка не циркулирует. Не прогревается. Батареи, от них даже жара нет. Подача не спасет, потому что не работает обратка", - говорит Надежда Медведева, сотрудник ОСИ.



В акимате Абая заявили, что на реконструкцию насосов, замену сетей и наладку требуется почти 20 миллиардов тенге. В минувшем году запросили около трех миллиардов. Но пока денег не выделили.



"На новые трубы нужно 20 миллиардов. Наладку будем делать. Насосы нужно реконструировать, чтобы мощнее циркуляция была. Каждый год, когда мороз и сильный ветер, оно выдувается. Не только в Абае так", - комментирует ситуацию Медеу Аметов, аким Абая.



При этом часть домов в Абае все-таки теплые, рассказывают люди. В городе создана специальная комиссия для проверки всех проблемных точек.