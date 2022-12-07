Астана заняла пятое место среди городов с самым грязным воздухом в мире

Специалисты компании по контролю качества воздуха IQAir сформировали список городов мира с самой загрязненной атмосферой, в котором Астана занимает пятую строчку, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на AstanaTV.По данным портала IQAir, 6 декабря концентрация загрязнителя в некоторых районах столицы превысила норму в 26 раз. Хуже ситуация с воздухом фиксируется только в двух пакистанских и в двух индийских населенных пунктах.«6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха», – объяснила причину образования смога пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.Эффективных способов оперативной борьбы со смогом в Казахстане нет. По мнению отечественных экологов, даже существующие в Европе методы не применимы при наших морозах. Единственным выходом, по мнению специалистов, является снижение числа выбросов.«В первую очередь, мы говорим о газификации и о повсеместном использовании бензина стандарта евро-5. Это - реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека», – рассказала эколог Елена Полянцева.Во время безветрия жителям столицы советуют носить маски и максимально ограничить пребывание на улицах города.