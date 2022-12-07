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Танкеры с миллионами баррелей нефти из Казахстана застряли в проливах Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Танкеры с миллионами баррелей нефти из Казахстана застряли в проливах Турции
Фото: 24tv.ua
20 танкеров несколько дней не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

Пробка из танкеров, перевозящих миллионы баррелей казахстанской нефти, образовалась у берегов Турции, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 20 танкеров с 18 млн баррелей нефти не могут покинуть Чёрное море и добраться до мировых рынков. По данным агентства, на всех танкерах, кроме одного, нефть казахстанского происхождения.

Правительство Турции настаивает на том, что перевозчики должны иметь письмо от страховой компании, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах. Этот шаг последовал после того, как Евросоюз ввёл эмбарго на российскую нефть. И теперь танкерам, перевозящим российскую нефть, запрещено получать морскую страховку этих стран.

5 декабря Евросоюз прекратил закупать российскую нефть, перевозимую по морю. Также ЕС вместе со странами G7 и Австралией ввёл ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.


Источник: informburo.kz
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