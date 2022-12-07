В МИИР ответили на информацию о поставке компонентов для ракет в Россию

В TikTok появился ролик, в котором утверждается, что Казахстан поставляет России компоненты для сборки ракет. Эту информацию опровергли в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
"Информация о поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности. Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с Законом РК "Об экспортном контроле". Определение фактора "отнесения/неотнесения компонентов, возможных к использованию в ракетных технологиях", проводится в рамках механизмов экспортного контроля. Так, любые экспортируемые/импортируемые/транзитные электронные комплектующие (чипы, микросхемы) направляются в уполномоченные госорганы (Минобороны, Минэнерго, КНБ) для технического исследования на предмет возможности использования при производстве продукции военного / двойного назначения", - заявили в министерстве.
По данным МИИР, в случае подтверждения таковых фактов поставки направляются для экспортного лицензирования уполномоченным госорганом (Комитет индустриального развития МИИР). Решением правительства от 27 августа 2022 года экспорт и транзит продукции военного назначения запрещен.
"Вместе с тем реэкспорт/транзит продукции военного назначения в/из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся (по данным базы экспортного контроля КИР МИИР)", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что с территории Казахстана был запущен беспилотник, принадлежащий вооруженным силам Украины. Его целью якобы были российские аэродромы. В Министерстве обороны Казахстана опровергли данную информацию.
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