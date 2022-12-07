Моментально отвечать на требования забастовщиков хотят обязать работодателей в Казахстане

Астана. 7 декабря. КазТАГ – Алена Субботина. Моментально отвечать на требования забастовщиков планируется обязать работодателей в Казахстане, сообщила депутат мажилиса Екатерина Смышляева.



«В феврале поднимался вопрос, что у нас количество протестных акций, митингов, забастовок в стране растет. Работники, чтобы решить свои трудовые вопросы, предпочитают сразу переходить к боле жестким мерам, как забастовки. Это говорит о том, что у нас есть проблемы как с наличием самих институтов переговоров, так и с регулированием доступа к самим забастовкам. Забастовки, конечно, крайняя мера. Но и та конструкция, которая сегодня есть, чтобы устроить забастовку, предполагает три этапа. Первый, это подача заявлений работников о своих требованиях работодателю. Если сегодня у работодателя есть время на ответ, то мы предполагаем данным законопроектом, что ответ будет моментальным. Он должен моментально отреагировать, мы сокращаем сроки», - сказала Смышляева в кулуарах мажилиса в среду.



Как отметила парламентарий, после ответа работодателя будет создаваться примирительная комиссия.



«Далее, если эта комиссия не решила вопрос, идет трудовой арбитраж. И только после трудового арбитража у нас наступает законное право на забастовку. Таким образом, если работодатель заинтересован в том, чтобы быстрее решить данный конфликт и пройти все процедуры, он пойдет на встречу и пройдет порядка 11-13 дней, чтобы пройти все эти процедуры. А если работодатель не заинтересован в этом, как чаще всего сейчас происходит, у нас порядка 33 дней уходит, чтобы дойти до забастовки, месяц. Соответственно, работники не могут так долго ждать, и мы получаем уличные конфликты, которые разбираются в суде, незаконные забастовки влекут за собой определенные меры наказания. Наша задача, чтобы примирительные процедуры были более доступными, чтобы этот диалог был более цивилизован, чтобы трудовые конфликты решались. Постепенно мы идем к упрощению этих процедур и способствованию принятий совместных, коллективных решений», - заявила мажилисвумен.



По ее словам, также планируется сократить кворум для принятия решения об организации забостовок.



«Ранее 2/3, теперь достаточно половины. Количество голосов тоже сокращается с 2/3 до абсолютного большинства, 51%. Это упрощает принятие решения о забастовке. Если одновременно в коллективе работает как представитель работника, так и профсоюз, то создается единый орган для решения проблемы. Работодатель должен выделять место для таких собраний. Мы пошли на еще один шаг, мы на сегодняшний день вводим институт предупредительной забастовки. Это международная практика, такая забастовка подчеркивает серьезность намерений. Это забастовка может проходить до арбитража. Не после всех сложных процедур, а в момент фактических осуществлений. Таким образом работники подчеркивают, что они серьезно настроены и если в рамках арбитража вопрос не решится, то они перейдут к более решительным действиям. Такая забастовка обычно обреченная, она длится всего час, о ней нужно заранее уведомить и она не предполагает таких сложных конструкций, как доступа к ней, она в любом случае будет законной», - пояснила Смышляева.