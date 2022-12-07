Дебошир разбил стойку регистрации в аэропорту Алматы

Пассажир разбил стойку регистрации в аэропорту Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Об этом рассказал начальник Управления административной полиции Департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов.



5 декабря в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы от супервайзера авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о правонарушителе, находящемся у стойки регистрации. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульной полиции. При проверке полицейскими установлен 35-летний житель столицы, который нецензурно выражался и разбил пластиковую стойку регистрации.



"Пассажир должен был вылететь в Павлодар. Однако представители авиаперевозчика не пустили его на борт лайнера, так как он вел себя неадекватно", - отметил Молдаханов.



Начальник УАП Департамента полиции на транспорте отметил, что в отношении правонарушителя полицейские составили сразу два административных протокола: по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". На дебошира наложен штраф в размере 5 МРП - это 15 315 тенге.



"Стоит отметить, что правонарушитель повторно привлекается к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершенное в течение года. За это ему грозит административный арест на срок до пятнадцати суток", – резюмировал Молдаханов.



В транспортой полиции отмечают, что 708 пассажиров сняли с авиарейсов за адмправонарушения с начала года. Из них за появление в общественных местах в состоянии опьянения – 276, за курение на борту самолета – 215, а также за мелкое хулиганство и другие правонарушения – 63 лица.