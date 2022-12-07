Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса

Касым-Жомарт Токаев подписал документ "О внесении изменений и дополнения в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Соответствующее постановление опубликовано на сайте Главы государства.



"Внести в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующие изменения и дополнение:



заголовок изложить в следующей редакции: "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан";



в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции:



"1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:";



дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:



"2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.



Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.



Отметим, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют еще на год продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. Министерство национальной экономики опубликовало проект изменений.



Напомним, что ранее мораторий на проверки субъектов МСБ был введен для "улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства".

