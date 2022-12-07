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Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса
Фото пресс-службы Акорды
Касым-Жомарт Токаев подписал документ "О внесении изменений и дополнения в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Главы государства.

"Внести в указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции: "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля с посещением в Республике Казахстан";

в пункте 1: абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением:";

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) внеплановых проверок, проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Указ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Отметим, ранее сообщалось, что в Казахстане планируют еще на год продлить мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. Министерство национальной экономики опубликовало проект изменений.

Напомним, что ранее мораторий на проверки субъектов МСБ был введен для "улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства".


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