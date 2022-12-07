Задержанный покончил с собой в ИВС Талгара

Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего покончил с собой в ИВС Талгара, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.



"3 декабря текущего года сотрудниками полиции УП Талгарского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 121, частью 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица"), задержан ранее судимый 19-летний подозреваемый, который в порядке статьи 128 УПК РК был водворен в ИВС УП района. 5 декабря около 13:55 часов подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение", - сообщили в пресс-службе обстоятельства инцидента.



Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Талгарского района по статье 105, части 1 УК РК "Доведение до самоубийства".



В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные мероприятия.



"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в полиции.