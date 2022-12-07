Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 07 Декабря
-3...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.54 KZT
  • €1 = 496.13 KZT
  • 1 RUB = 7.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Задержанный покончил с собой в ИВС Талгара

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Задержанный покончил с собой в ИВС Талгара
Фото:elements.envato.com
Подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего покончил с собой в ИВС Талгара, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

"3 декабря текущего года сотрудниками полиции УП Талгарского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 121, частью 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица"), задержан ранее судимый 19-летний подозреваемый, который в порядке статьи 128 УПК РК был водворен в ИВС УП района. 5 декабря около 13:55 часов подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение", - сообщили в пресс-службе обстоятельства инцидента.

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Талгарского района по статье 105, части 1 УК РК "Доведение до самоубийства".

В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные мероприятия.

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - добавили в полиции.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика