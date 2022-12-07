Касым-Жомарт Токаев рассказал о наказании для более тысячи должностных лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом Президент заявил во время церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" в Астане.
Глава государства считает, что безосновательный и избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимы. В этом направлении, по словам Президента, принимается комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса.
"В этом году свыше шести тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге. Отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело прекращено за отсутствием уголовного правонарушения.
С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет, мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий указ подписан", – заявил Глава государства.
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