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Токаев рассказал о наказании для более тысячи должностных лиц

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Токаев рассказал о наказании для более тысячи должностных лиц
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Касым-Жомарт Токаев рассказал о наказании для более тысячи должностных лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом Президент заявил во время церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" в Астане.

Глава государства считает, что безосновательный и избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимы. В этом направлении, по словам Президента, принимается комплекс мер, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного процесса.

"В этом году свыше шести тысяч предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на общую сумму около 700 миллионов тенге. Отменено 1200 незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер. Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателей наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело прекращено за отсутствием уголовного правонарушения.

С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке. Исходя из положительных результатов прошлых лет, мною принято решение продлить еще на один год мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Соответствующий указ подписан", – заявил Глава государства.


Источник: Tengrinews.kz
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