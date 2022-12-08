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Рабочий погиб на "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Рабочий погиб на "АрселорМиттал Темиртау"
Фото из открытых источников
Рабочий погиб на комбинате "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Трагедия произошла 8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината компании.

"Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 года рождения. Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 3 ноября в городе Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пять работников, четверо были госпитализированы.

Депутат Юрий Жулин призвал принять меры в отношении топ-менеджмента компании.

Позже стало известно, что специальное расследование, проведенное после выброса метана, приведшего к гибели пяти горняков на шахте Ленина, установило стопроцентную вину работодателя.


Источник: Tengrinews.kz
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