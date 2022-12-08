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Парламент принял закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Парламент принял закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин
Фото из открытых источников
Депутаты Сената приняли поправки в законодательство, закрепляющие право женщин выходить на пенсию в 61 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Верхняя палата Парламента приняла в двух чтениях закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".

Согласно принятым поправкам, планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года.

Кроме того, увеличивается продолжительность выплат по уходу за ребенком до 1,5 года и предусматривается последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии - до 120 процентов от величины прожиточного минимума.

Основные нормы законопроекта закрепляют такие понятия, как индекс развития молодежи, временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET), специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды.

В документ также внесены поправки, увеличивающие возраст молодежи с 29 до 35 лет и дающие право местным исполнительным органам разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.


Источник: Tengrinews.kz
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