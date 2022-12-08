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КНБ заявил о масштабной обнальной сети в Казахстане

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 13:26
КНБ заявил о масштабной обнальной сети в Казахстане
Кадр из видео
В Комитете национальной безопасности заявили о пресечении незаконной обнальной сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 миллиардов тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов", - сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в КНБ, в противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.

5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч. 3 ст. 216, ч. 3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.

"Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", - резюмировали в пресс-службе КНБ.



Источник: Tengrinews.kz
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