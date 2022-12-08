"Спрос очень высок". Сколько авто произведут в 2023 году, рассказали в МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, сколько авто планируют производить в Казахстане в 2023 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил министр, за 11 месяцев текущего года в Казахстане произведено более 90 тысяч автомобилей. Этот показатель в следующем году планируют увеличить до 135 тысяч.



"В прошлом году мы выпустили более 80 тысяч автомобилей, в этом году за 11 месяцев произведено более 90 тысяч автомобилей. Фактически до конца года мы произведем 110 тысяч автомобилей. В следующем году мы собираемся увеличить цифру до 135 тысяч. Мы можем увеличить и это число, потому что спрос у людей очень высок", - заявил Каирбек Ускенбаев, добавив, что Президент запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы.



Напомним, в рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval. Открытие намечено на четвертый квартал 2024 года.