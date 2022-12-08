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Уникальным изобретением казахстанца заинтересовались в США

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Уникальным изобретением казахстанца заинтересовались в США
Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования
Инженер-энергетик Нурбек Енсебаев и его команда Sezual разработали препарат для незрячих, передает Tengri Lifestyle.

Как рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, ребята создали аппарат – самоучитель Брайля для обучения незрячих детей грамоте и чтению на любом языке мира. Технология уже используется в спецшколе, областной библиотеке и Казахском обществе слепых города Атырау.

"Цель команды Sezual - создание полноценной комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы наши изобретения стали доступными для всех казахстанцев. В настоящее время делаем все возможное для запуска массового отечественного производства", – рассказал выпускник программы "Болашак" Нурбек Енсебаев.

Еще одно изобретение команды – Zuzu Locomotion позволяет восстановить позвоночник человека после различных заболеваний. Интересно, что технология не требует хирургического вмешательства и консервативных методов лечения. Сейчас ее уже внедряют в столичной клинике.

Уникальные научные решения выпускника "Болашак" Нурбека Енсебаева и его команды позволяют видеть незрячим, ходить и водить автотранспорт людям, использующим коляски.

Разработанные ребятами технологии вошли в топ инноваций Европейского совета и получили три высшие номинации премии ООН WSA 2022.

Команда проекта получает запросы на трансфер технологий из других стран. К примеру, их разработками заинтересовались спецшколы для незрячих детей Техаса и Массачусетса в США.

Напомним, ранее редакция рассказывала о том, что пятеро казахстанских школьников смогли завоевать золото на всемирных соревнованиях по робототехнике First Global Challenge, которые проходили в швейцарской Женеве. Почти полгода ребята готовили к состязаниям робота, который бы смог быстро и эффективно выполнять их команды на турнире.


Источник: Tengrinews.kz
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