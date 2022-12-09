Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Умерла казахстанская журналистка Тамара Сухомлинова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Умерла казахстанская журналистка Тамара Сухомлинова
Фото со страницы Тамары Сухомлиновой в Facebook
В Атырау скончалась казахстанская журналистка Тамара Сухомлинова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

"Это тяжелая потеря для нашего журналистского сообщества, для всех, кто ее знал и любил. В свое время Тамара немало лет проработала в "Ак Жайыке", внося свою особую лепту в то, что мы делали и делаем со всей душой для наших читателей; потом решила работать самостоятельно, и всегда при этом оставалась сама собой: красивая женщина, крепкий профессионал в журналистике, обо всем имеющая свое мнение. Ее такая ранняя смерть тем более трагична, что она со своей энергией еще многое могла бы сделать в этой жизни для нашего общества.

Низко склоняем голову, выражаем сердечное соболезнование родным и близким. Мы нашу Тамару никогда не забудем", - говорится в публикации.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика