Умерла казахстанская журналистка Тамара Сухомлинова

В Атырау скончалась казахстанская журналистка Тамара Сухомлинова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



"Это тяжелая потеря для нашего журналистского сообщества, для всех, кто ее знал и любил. В свое время Тамара немало лет проработала в "Ак Жайыке", внося свою особую лепту в то, что мы делали и делаем со всей душой для наших читателей; потом решила работать самостоятельно, и всегда при этом оставалась сама собой: красивая женщина, крепкий профессионал в журналистике, обо всем имеющая свое мнение. Ее такая ранняя смерть тем более трагична, что она со своей энергией еще многое могла бы сделать в этой жизни для нашего общества.



Низко склоняем голову, выражаем сердечное соболезнование родным и близким. Мы нашу Тамару никогда не забудем", - говорится в публикации.