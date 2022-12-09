Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Миллиардный ущерб: Антикор заявил об ОПГ в "Правительстве для граждан"

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Миллиардный ущерб: Антикор заявил об ОПГ в "Правительстве для граждан"
Кадр из видео
В Астане нелегально ставили на учет автомобили, ввезенные из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В ведомстве совместно с прокуратурой Астаны пресекли деятельность организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц. Преступники занимались нелегальной постановкой на учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей.

"Установлено, что преступная группа с января путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищала их денежные средства и осуществила незаконную регистрацию 486 транспортных средств. Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тысяч до 1,6 миллиона тенге.

Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств", - рассказали в Антикоре.

Отмечается, что деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного уничтожения госавтоинспекторами полиции в информационной системе "Сервисный центр "WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений о вновь ввезенных автомобилях.

"Денежные средства граждан, предназначенные для уплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды. В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка одного миллиарда тенге", - добавили в ведомстве.

На сегодняшний день с санкции суда четверо полицейских взяты под стражу. Также по делу задержаны еще четыре активных участника преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа № 2 Астаны. Расследование продолжается.

"Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке", - подытожили в Антикоре.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика