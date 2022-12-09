Миллиардный ущерб: Антикор заявил об ОПГ в "Правительстве для граждан"

В Астане нелегально ставили на учет автомобили, ввезенные из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.В ведомстве совместно с прокуратурой Астаны пресекли деятельность организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц. Преступники занимались нелегальной постановкой на учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты сборов и платежей."Установлено, что преступная группа с января путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищала их денежные средства и осуществила незаконную регистрацию 486 транспортных средств. Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тысяч до 1,6 миллиона тенге.Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств", - рассказали в Антикоре.Отмечается, что деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного уничтожения госавтоинспекторами полиции в информационной системе "Сервисный центр "WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений о вновь ввезенных автомобилях."Денежные средства граждан, предназначенные для уплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды. В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка одного миллиарда тенге", - добавили в ведомстве.На сегодняшний день с санкции суда четверо полицейских взяты под стражу. Также по делу задержаны еще четыре активных участника преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа № 2 Астаны. Расследование продолжается."Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке", - подытожили в Антикоре.