АЗРК подтвердило планы продления ценового регулирования на газ в Казахстане

Астана. 9 декабря. КазТАГ – Агентство по защите и развитию конкуренции подтвердило планы продления ценового регулирования на газ в Казахстане.
«Проектом приказа предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года», – сообщает агентство.
В парламенте рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа».
Напомним, КазТАГ сообщал, что действие приказа о регулировании цен на газ, введенное на фоне январских событий в Казахстане, хотят продлить еще на полгода в Казахстане.
Отметим, что именно ситуация с ценами на газ стала причиной массовых протестов на западе Казахстана в начале 2022 года, которые затем перекинулись на территорию всей страны, вылившись в кровавые январские события.
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