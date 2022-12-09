Казахстанские банки получили разрешение на проведение операций по картам МИР

Казахстанские банки получили разрешение на проведение операций по платёжным картам российской системы МИР, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
"8 декабря получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами – подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность", – говорится в сообщении.
Также в письме отмечается, что операции с этой платёжной системой останутся под особым контролем для недопущения её использования в целях обхода антироссийских санкций.
"Для предоставления разъяснений о возможностях использования платёжных карт системы МИР на территории Казахстана агентство провело встречу с представителями казахстанских банков. Они вправе принимать платежи, переводы по картам МИР, а также выдавать наличные деньги посредством банкоматов частным лицам", – добавили в ведомстве.
Решение о подключении к системе МИР казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков, отметили в агентстве.
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