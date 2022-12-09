В Минобороны ответили на информацию о перевозке танков в Россию

В Минобороны Казахстана прокомментировали видео с танками на железнодорожной станции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



В мессенджерах распространилось видео, снятое на вокзале Алматы. На путях стоят платформы с погруженными танками. В подписи указано, что эту военную технику отправляют в Россию.



"Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации", - сообщили в пресс-службе ведомства.