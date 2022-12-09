Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Франция лишила Аблязова статуса беженца

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:25
Франция лишила Аблязова статуса беженца
Фото: Instagram/mukhtarablyazov
Бывшему казахстанскому банкиру Мухтару Аблязову, обвиненному в уголовных преступлениях в нескольких странах, французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал в предоставлении политического убежища, сообщает Zakon.kz.

Из решения cуда от 8 декабря текущего года следует, что CNDA отклонил апелляционную жалобу адвокатов Мухтара Аблязова – Пикуа и Карима Бейлуни, говорится на сайте Национального суда по вопросам убежища Франции (CNDA).

В сентябре 2020 года CNDA предоставил экс-банкиру политубежище, которое было отменено Госсоветом Франции в декабре 2021 года и направлено на повторное рассмотрение в CNDA. Тогда Госсовет постановил, что олигарх не должен получать статус беженца, так как он создал мошенническую схему в БТА для "личного обогащения".

В итоге 9 декабря CNDA окончательно лишил Аблязова политубежища во Франции. Теперь по закону ожидается его депортация или экстрадиция из Франции в Казахстан либо в Россию, Украину и Великобританию, где против него возбуждены различные уголовные дела.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США были собраны существенные дополнительные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечены показания многочисленных свидетелей.

В сентябре 2022 года стало известно, что из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика