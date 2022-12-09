Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.14 KZT
  • €1 = 498.39 KZT
  • 1 RUB = 7.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Замначальника нас бьет и собирает деньги": полицейские рассказали о жестоком обращении в Казыгуртском РОП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:36
"Замначальника нас бьет и собирает деньги": полицейские рассказали о жестоком обращении в Казыгуртском РОП
Кадр из видео
В Туркестанской области сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции пожаловались на жестокое обращение и многочисленные поборы со стороны заместителя начальника ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

О насилии в стенах Департамента полиции заявила в социальных сетях юрист Айгуль Орынбек. Сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции пожаловались правозащитнице на жестокое обращении замначальника в отношении подчиненных. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина якобы избивает полицейского. Стражи порядка также рассказали, что заместитель начальника ходит на работу в шортах и майке. Помимо этого, правоохранители пожаловались на постоянные поборы со стороны заместителя начальника. Сейчас по данному факту начато служебное расследование. Кто ходил в домашнем виде в Казыгуртском районном отделе полиции, в пресс-службе ведомства не уточнили.



"По поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области в срочном порядке создана специальная комиссия, которая проводит служебную проверку в Казыгуртском РОП. В составе комиссии - заместитель начальника ДП Туркестанской области, начальник Управления собственной безопасности и соответствующие специалисты. Будет проведена тщательная проверка и принято законное решение. Данный инцидент находится на контроле начальника департамента Мурата Кабденова", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Айгуль Орынбек, которая опубликовал видеозапись, попросила обратить внимание на данный инцидент генерального прокурора страны.

"Я несколько раз хотела сказать Марату Ахметжанову о не самой лучшей атмосфере в здании Департамента полиции Туркестанской области и Шымкента. Но он не хочет меня слушать, даже на личный прием не принял! Если сотрудники полиции получают такие побои, то как они будут защищать права народа?" - написала в Instagram правозащитница.

Напомним, ранее в Шымкенте бывшего начальника Управления местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева признали виновным в многочисленных поборах и приговорили к семи годам лишения свободы. Через два месяца экс-главе МПС вдвое уменьшили тюремный срок.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика