"Замначальника нас бьет и собирает деньги": полицейские рассказали о жестоком обращении в Казыгуртском РОП

В Туркестанской области сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции пожаловались на жестокое обращение и многочисленные поборы со стороны заместителя начальника ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.О насилии в стенах Департамента полиции заявила в социальных сетях юрист Айгуль Орынбек. Сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции пожаловались правозащитнице на жестокое обращении замначальника в отношении подчиненных. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина якобы избивает полицейского. Стражи порядка также рассказали, что заместитель начальника ходит на работу в шортах и майке. Помимо этого, правоохранители пожаловались на постоянные поборы со стороны заместителя начальника. Сейчас по данному факту начато служебное расследование. Кто ходил в домашнем виде в Казыгуртском районном отделе полиции, в пресс-службе ведомства не уточнили."По поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области в срочном порядке создана специальная комиссия, которая проводит служебную проверку в Казыгуртском РОП. В составе комиссии - заместитель начальника ДП Туркестанской области, начальник Управления собственной безопасности и соответствующие специалисты. Будет проведена тщательная проверка и принято законное решение. Данный инцидент находится на контроле начальника департамента Мурата Кабденова", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.Айгуль Орынбек, которая опубликовал видеозапись, попросила обратить внимание на данный инцидент генерального прокурора страны."Я несколько раз хотела сказать Марату Ахметжанову о не самой лучшей атмосфере в здании Департамента полиции Туркестанской области и Шымкента. Но он не хочет меня слушать, даже на личный прием не принял! Если сотрудники полиции получают такие побои, то как они будут защищать права народа?" - написала в Instagram правозащитница.Напомним, ранее в Шымкенте бывшего начальника Управления местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева признали виновным в многочисленных поборах и приговорили к семи годам лишения свободы. Через два месяца экс-главе МПС вдвое уменьшили тюремный срок.