Запуск новой ипотечной программы перенесли в Казахстане

Новую ипотеку, по которой государство планирует платить за граждан часть процентной ставки банков второго уровня, перенесли на второй квартал 2023 года. Бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета, Минфин отклонил. Об этом в ответ на запрос Krisha.kz сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), передает Tengrinews.kz.



При формировании республиканского бюджета на 2023–2025 годы была направлена бюджетная заявка в Министерство финансов на сумму 24,5 миллиарда тенге для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам.



Однако Министерство финансов не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года, отметили в МИИР.



Напомним, механизм субсидирования ипотеки, который получил народное название "Новая ипотека", был презентован весной этого года в качестве программы для среднего класса со сниженной ставкой 12 процентов.



Предварительные условия ипотеки:



Срок кредитования - до 20 лет.

Первоначальный взнос - не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья.

Целевое назначение - покупка первичного или строящегося жилья, обеспеченного гарантией АО "Казахстанская жилищная компания".



Максимальная сумма займа:

— в Астане и Алматы - до 35 миллионов тенге;

— Актау, Атырау, Шымкенте - до 25 миллионов тенге;

— Караганде - до 20 миллионов тенге;

— в других регионах - до 15 миллионов тенге включительно.

