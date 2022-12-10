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Директора ТЭЦ в Таразе и его сыновей обвинили в создании ОПГ

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Директора ТЭЦ в Таразе и его сыновей обвинили в создании ОПГ
Фото:taraztec.kz
На председателя АО "Таразэнергоцентр", обеспечивающего Тараз горячей водой и отоплением, завели уголовное дело. По версии Агентства по финансовому мониторингу, он вместе с сыновьями создал ОПГ и похищал деньги, выделенные на капремонт ТЭЦ, а также планировал повысить тарифы для граждан в 3,5 раза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Председатель правления АО "Таразэнергоцентр" Бакберген Мауленов, его сын - директор подконтрольной организации Рахат Булдеш - и другие лица находятся на скамье подсудимых. Их обвинили в преступной деятельности организованной группы, созданной для извлечения незаконного монопольно высокого дохода, хищении 4,3 миллиарда тенге, принадлежащих государству, и легализации денежных средств через созданную ими же сеть лжепредприятий.

По версии АФМ, в 2018 году АО "Таразэнергоцентр", обеспечивающее горячей водой и тепловой энергией Тараз, передали в доверительное управление частной компании ТОО BB Future Energy Company. Эту компанию зарегистрировал в том же 2018 году сам Мауленов.

21 ноября 2018 года между Управлением финансов Жамбылской области и ТОО заключен договор по передаче в доверительное управление 100 процентов государственного пакета акций АО "Таразэнергоцентр" с правом дальнейшего выкупа через 10 лет за 6,2 миллиарда тенге.

Договором предусматривалось проведение ремонта и реконструкции основного оборудования на ТЭЦ, износ которого превышал 80 процентов.

"На основании фиктивных договоров на поставку электроэнергии в адрес "Таразэнергоцентр" на счета ТОО Expo Energy KZ, где директором числился младший сын Мауленова Рахат Булдеш, перечислено более 2 миллиардов тенге, которые в последующем похищены организованной группой.

Более того, вице-президент Жаслан Булдеш совместно с Мауленовым похитили более 2 миллиардов тенге, предназначенных для ремонта котельного оборудования", - говорится в обвинительном акте.

Отмечается, что для поддержания работоспособности устаревшего оборудования ремонт производился самими работниками АО.

"Принятыми в ходе расследования АФМ мерами Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Жамбылской области отменил заявку АО "Таразэнергоцентр" об увеличении тарифов на 2022 год", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу в ответе на официальный запрос.

В ходе расследования следователи установили факты применения в период 2019-2020 годов завышенных тарифов на сумму более 600 миллионов тенге. Из-за этого для потребителей с 1 октября 2021 года введен компенсирующий тариф сроком на один год.

"На досудебной стадии обеспечено возмещение ущерба в размере 1,6 миллиарда тенге, наложены аресты на имущество стоимостью 540 миллионов тенге, а также денежные средства на счетах обвиняемых в размере 293 миллионов тенге.

Акции АО "Таразэнергоцентр" возвращены в счет государственных активов по решению суда.

По результатам расследования уголовное дело в отношении всех участников ОПГ для рассмотрения направлено в Специализированный суд Жамбылской области", - пояснили в АФМ.

Несмотря на то, что Мауленов обвиняется в особо тяжком преступлении - создании организованной преступной группы, решением суда на период судебного рассмотрения его освободили из-под стражи и поместили под домашний арест.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 11:37
Директора ТЭЦ в Таразе и его сыновей обвинили в создании ОПГ
Когда будет статья "Директора МАЭК в Актау обвинили в создании ОПГ"?
 
 

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