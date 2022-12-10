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Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 11:59
Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице
kazlenta.kz
"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в 10 городах республики и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Высокий уровень загрязнения воздуха ожидается в Астане, Караганде, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске.

В столице днём переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 мороза.  

В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.

В Риддере снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 13-15 градусов мороза.

В Семее без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28 градусов, днем 16-18 градусов мороза.

В Усть-Каменогорске ночью снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 градуса, днем 13-15 градусов мороза.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе, Темиртау. 

В Актобе Малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём 3-15 градусов мороза, ночью 18-20 мороза.

В Темиртау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 16-18 градусов мороза.

Метеорологические условия в Балхаше, Жезказгане, Костанае и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, но в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Балхаше малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 14-16 градусов мороза.

В Жезказгане малооблачно. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 13-15 градусов мороза.

В Костанае без осадков. Ветер юго-западный 7-12  метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 12-14 градусов мороза.

В Шымкенте ночью снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 13-15 градусов мороза.


Источник: Baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:40
Единственное утешает, что у нас не так холодно на улице как в других регионах.
При нынешней работе МАЭК у нас был бы трындец.
 
 

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