Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в 10 городах республики и Астане, передаёт BaigeNews.kz.



Высокий уровень загрязнения воздуха ожидается в Астане, Караганде, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске.



В столице днём переменная облачность, ночью небольшой снег. Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 мороза.



В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.



В Риддере снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 13-15 градусов мороза.



В Семее без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28 градусов, днем 16-18 градусов мороза.



В Усть-Каменогорске ночью снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 градуса, днем 13-15 градусов мороза.



Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе, Темиртау.



В Актобе Малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём 3-15 градусов мороза, ночью 18-20 мороза.



В Темиртау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 16-18 градусов мороза.



Метеорологические условия в Балхаше, Жезказгане, Костанае и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, но в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.



В Балхаше малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 14-16 градусов мороза.



В Жезказгане малооблачно. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 13-15 градусов мороза.



В Костанае без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днем 12-14 градусов мороза.



В Шымкенте ночью снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 13-15 градусов мороза.

