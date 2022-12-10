В Казахстане один человек скончался от коронавируса

Лечение от болезни продолжают получать более полутора тысяч казахстанцев по всей стране.



АСТАНА, 10 дек - Sputnik. За минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончался один пациент, передает министерство здравоохранения республики.



По стране зарегистрировано 218 новых случаев заражения COVID-19, отметили в ведомстве. Днем ранее таких случаев было 203.



На 10 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 725 человек, из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном – 1 462 пациента.



Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

