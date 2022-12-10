Ставили на учёт без уплаты госпошлин: пресечена деятельность ОПГ в спецЦОНе Астаны

Антикоррупционной службой совместно с Прокуратурой города Астаны пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоявшей из числа сотрудников НАО «Правительство для граждан» и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей, передает Деловой Казахстан.



Установлено, что преступная группа с января т.г. путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищали их денежные средства и осуществили незаконную регистрацию 486 транспортных средств.



Стоимость незаконной услуги за каждую автомашину составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн. тенге.



Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление гос.номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств.



Деятельность ОПГ стала возможной в том числе вследствие умышленного неправомерного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе «Сервисный центр «WEB-модуль» сведений о ранее утилизированных автомашинах и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей.



С санкции суда четверо полицейских взяты под стражу. Денежные средства граждан, предназначенные для оплаты госпошлин и платежей, подозреваемыми похищались и тратились на личные нужды.



В результате преступной деятельности указанных лиц причинен ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов на сумму порядка 1 млрд. тенге.



На сегодняшний день по делу задержаны еще 4 активных участников преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астане.



Расследование продолжается.



Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам сомнительных посредников и регистрацию своих автомашин производить только в официальном порядке.