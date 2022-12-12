Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят

В Казахстане будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На расширенном заседании правительства Президент остановился на кредитовании экономики и снижении закредитованности населения.



"Я уже не раз говорил о необходимости расширения кредитования реальной экономики. Бизнес остро нуждается в доступном финансировании. По моему поручению выработан пакет срочных решений. Он направлен на решение системных проблем в этом секторе. В частности, будут расширены права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст "длинные деньги", необходимые для кредитования бизнеса", - сказал Глава государства.



Также в целях увеличения кредитования агропромышленного комплекса будет полностью оцифрован и перезапущен институт зерновых расписок, подчеркнул Президент. По словам Главы государства, это станет надежным залоговым обеспечением для предприятий агропромышленного комплекса.



"То же самое касается и прав на недропользование, что позволит более активно кредитовать данный сектор экономики. Кроме того, считаю целесообразным правительству и финансовым регуляторам рассмотреть возможность увеличения до семи лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы "Экономика простых вещей". Конечно, это должно коснуться только наиболее приоритетных отраслей экономики", - добавил Касым-Жомарт Токаев.