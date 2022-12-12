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В Kcell ответили на иск абонентов из-за тарифного плана

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 16:34
В Kcell ответили на иск абонентов из-за тарифного плана
Фото из открытых источников
В Kcell ответили на иск Департамента по защите прав потребителей Атырауской области о нарушении правил и законов при изменении старых тарифов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Департамент по защите прав потребителей Атырауской области подал иск в Атырауский городской суд на АО "Кселл". В своем иске департамент пояснил, что к ним обратилось общественное объединение "Кара Шанырак Казахстан" на основании жалобы 10 абонентов Kcell с просьбой защитить права потребителей. Абоненты отметили, что оператор изменил условия тарифного плана, при этом уведомив их только через SMS, а условием для согласия с этими изменениями является продолжение пользования этим тарифом.

В договоре об оказании услуг сотовой связи компании Kcell действительно есть пункт, по которому они могут в одностороннем порядке изменять тарифные планы, уведомляя об этом клиентов посредством текстовых сообщений минимум за 30 дней до изменений, и подтверждением новых условий со стороны абонента является продолжение пользования тарифом.

Однако в департаменте отметили, что согласно Гражданскому кодексу РК молчание не может быть согласием на изменение условий. При этом согласно Правилам предоставления услуг сотовой связи (закрепленным в законе "О связи") оператор может менять тариф только с согласия абонента.

В этих же правилах отмечено, что оператор может менять условия действующего тарифа, но только в определенных случаях, к примеру, улучшения качества связи, при этом не меняя стоимости тарифа, или введения в эксплуатацию новых технологий. Упразднять же старые тарифы операторы могут, только если они не востребованы, то есть на них отсутствуют абоненты.

"Из анализа пунктов 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 публичного договора АО "Кселл" об оказании услуг связи следует, что порядок изменения тарифных планов и внесения изменений в ранее заключенные договор не соответствует общему порядку изменения договора. Согласно пункту 1 закона "О защите прав потребителей" продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают или ущемляют права потребителя", - говорится в иске департамента.

В департаменте отметили, что под нарушением прав потребителей тут можно понимать право оператора в одностороннем порядке изменять или расторгать договор с абонентом без соблюдения норм Гражданского кодекса об основаниях для такого изменения или расторжения.

По закону о связи операторы могут самостоятельно устанавливать цену на услуги связи, но не могут менять договоры в одностороннем порядке.

В иске также указано, что правила договора Kcell не позволяют донести до абонента информацию об изменениях. Абонент может не знать о таком изменении договора и продолжать пользоваться услугами оператора, платя повышенную стоимость.

Департамент в своем иске просит суд признать пункты договора оператора с абонентами незаконными, обязать компанию исключить из договоров право в одностороннем порядке менять их условия и обязать компанию обеспечить возврат и произвести перерасчет необоснованно начисленных и оплаченным абонентам средств.

В АО "Кселл" корреспонденту Tengrinews.kz прокомментировали иск департамента. Компания подтвердила, что действительно в этом году изменила некоторые архивные тарифы, условия которых, по их утверждению, не менялись с 2018 года. По утверждению оператора, изменения основаны на анализе трендов потребления трафика, который с начала пандемии показывает стабильный рост в 30-40 процентов ежегодно. Поэтому они увеличили пакетные предложения в части передачи данных.

"В своих действиях по пересмотру тарифных планов компания руководствуется действующим законодательством. Так, в соответствии с Предпринимательским кодексом мобильный оператор как субъект частного предпринимательства вправе самостоятельно устанавливать цены на производимые товары, работы, услуги. Согласно Правилам оказания услуг сотовой связи, оператор сотовой связи формирует тарифные планы, которые предлагаются абонентам. Перечень тарифных планов, включенные в них основные и дополнительные услуги сотовой связи и тарифы на них, условия их использования, срок действия, периодичность взимания абонентской платы, объем включенных услуг определяются оператором самостоятельно и доводятся до сведения абонентов доступными оператору способами", - отметили в компании.

По правилам оказания услуг оператор может изменять или упразднять тарифный план, известив абонента об этом через SMS не менее чем за 30 дней до внесения изменений.

"Все изменения тарифов произведены в строгом соблюдении правил и условий публичного договора. Стоит также отметить, что изменения продиктованы текущими рыночными условиями", - добавили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:49
Так и не понял, имели право изменить тарифный план или нет. Мне, например их новый тарифный план не нужен. Из 16Гбайт предыдущего тарифа, в лучшем случае использовал 10. По новому тарифу сделали 18Гбайт (при этом цену увеличили на 1000тг, т.е. 40%). Мало того, что мне это не нужно вообще, еще и не адекватно увеличили цену.
 
 

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