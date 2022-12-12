Лишь 6% смартфонов в Казахстане поддерживают стандарт 5G

АСТАНА, 12 дек - Sputnik. По итогам ноября текущего года самыми популярными мобильными телефонами в Казахстане являются смартфоны Samsung, их доля составляет 35,6% рынка, при этом по сравнению с прошлым годом показатель немного уменьшился (было 39,9%).



Доля Apple, основного конкурента, наоборот, выросла с 21,1% до 24,1%. Замыкает тройку лидеров китайский бренд Xiaomi, чья доля за год выросла с 15,9% до 19,4%, сообщает Finprom.kz.



На топовую тройку брендов приходятся практически четыре из пяти телефонов. Более того, два из пяти популярных телефонов в Казахстане — производства китайских брендов. Помимо Xiaomi, у казахстанцев также популярны смартфоны Oppo (9,4%), Huawei (4,6%), Vivo (3,9%), Realme (1%) и OnePlus (0,4%).



В настоящее время ведутся работы по подключению и охвату населения страны мобильным интернетом в сети 5G. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что запуск сети 5G планируется до конца текущего года в городах республиканского значения (Алматы, Астане и Шымкенте), а в 2023–2025 годах — в областных центрах.



"Тем не менее казахстанцы едва ли готовы к 5G. Помимо покрытия сети, для подключения 5G нужен соответствующий смартфон, поддерживающий эту опцию, а такие смартфоны стоят весьма недёшево. Так, на популярных казахстанских маркетплейсах стоимость устройств, поддерживающих 5G, начинается от 100 тыс. тенге, причём это марки китайских брендов, а не лидирующие по популярности Samsung и Apple. У лидеров же смартфоны с поддержкой 5G стоят от 250 тыс. тенге, а флагманские модели — значительно дороже", - говорится в сообщении.



Это же косвенно подтверждают и данные Beeline Kazakhstan. Так, лишь 6% абонентов Beeline в Казахстане имеют телефоны, совместимые с сетью 5G. В разрезе регионов показатель варьируется от 4% в Северо-Казахстанской, Жетысуской, Кызылординской и Жамбылской областях до 11% у абонентов совокупно Алматинской области и города Алматы.



В разрезе брендов телефонов с поддержкой 5G сразу 57% приходится на Apple, 22% — на флагманские модели Samsung, лишь 10% — на Xiaomi, 11% — на остальные бренды.



Впервые в мире сеть 5G была запущена в 2019 году, и в настоящее время пятое поколение мобильной связи предлагают уже 209 операторов в 83 странах мира.