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В Казахстан прибыл №3 списка богатейших людей мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:33
В Казахстан прибыл №3 списка богатейших людей мира
ФОТО: архив пресс-службы
В Астану 13 декабря с деловым визитом прибыл глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани, сообщила пресс-служба Kazakh Invest. Индийскую делегацию примет президент Касым-Жомарт Токаев, планируются встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым и руководителями центральных государственных органов.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как логистика, энергетика, газонефтехимия и других.

Adani Group — индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани со штаб-квартирой в Ахмадабаде. Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком Индии в Азии и третьим богатейшим человеком в мире с состоянием в $136 млрд, согласно Forbes.

В ноябре 2022 года, общая рыночная капитализация Adani Group достигла рекордных $280 млрд (17-ти кратный рост по сравнению с $16 млрд в 2015 году). Годовой доход Adani Group составляет более $25 млрд с присутствием в более 70 странах и штатом более 23 000 сотрудников.

Adani Group состоит из 7 публично зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д.

Adani Group, преследуя цель присоединиться к элитному глобальному клубу компаний с оценкой в $1 триллион, планирует инвестировать около $150 млрд в различные секторы экономики - зеленую энергетику, центры обработки данных, аэропорты и прочее.


Источник: forbes.kz
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