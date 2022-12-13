"Водила авто под воздействием наркотиков". В Атырау многодетную иностранку выдворили из страны

В Атырау выдворили из страны многодетную мать, которая управляла машиной под воздействием наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции.По данным ведомства, 30-летняя женщина является гражданкой Узбекистана."Женщина 1992 года рождения управляла транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки в ее сумке обнаружены 34 единицы психотропных препаратов различных видов, которые она хранила. На нее составлен административный протокол по статье 608 КоАП. Собранные документы были направлены в административный суд", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.В ходе проверки правоохранители также выяснили, что женщина имеет шестерых детей - 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Все они находились на территории города без документов."Она прибыла в Атырау в 2013 году и потеряла документы, удостоверяющие личность. Кроме того, у всех детей также не имелось документов. Сотрудники Отдела миграционной службы получили справку о рождении детей из городского роддома, оказали юридическую помощь и через посольство Узбекистана способствовали выдаче свидетельства для возвращения гражданки на родину", - добавили в полиции.Также были приняты меры по факту управления автомобилем под воздействием наркотиков. Постановлением суда 30-летняя женщина с детьми выдворена за пределы Казахстана."Соответствующая работа сотрудниками миграционной службы будет продолжена", - подытожили в областном департаменте.