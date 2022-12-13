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"Водила авто под воздействием наркотиков". В Атырау многодетную иностранку выдворили из страны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:46
"Водила авто под воздействием наркотиков". В Атырау многодетную иностранку выдворили из страны
Кадр из видео
В Атырау выдворили из страны многодетную мать, которая управляла машиной под воздействием наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции.

По данным ведомства, 30-летняя женщина является гражданкой Узбекистана.

"Женщина 1992 года рождения управляла транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В ходе проверки в ее сумке обнаружены 34 единицы психотропных препаратов различных видов, которые она хранила. На нее составлен административный протокол по статье 608 КоАП. Собранные документы были направлены в административный суд", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.

В ходе проверки правоохранители также выяснили, что женщина имеет шестерых детей - 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Все они находились на территории города без документов.

"Она прибыла в Атырау в 2013 году и потеряла документы, удостоверяющие личность. Кроме того, у всех детей также не имелось документов. Сотрудники Отдела миграционной службы получили справку о рождении детей из городского роддома, оказали юридическую помощь и через посольство Узбекистана способствовали выдаче свидетельства для возвращения гражданки на родину", - добавили в полиции.



Также были приняты меры по факту управления автомобилем под воздействием наркотиков. Постановлением суда 30-летняя женщина с детьми выдворена за пределы Казахстана.

"Соответствующая работа сотрудниками миграционной службы будет продолжена", - подытожили в областном департаменте.


Источник: Tengrinews.kz
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